На международной арене в настоящее время Польша является одним из самых близких и энергичных союзников Украины. При этом среди польского населения растет популярность партии «Конфедерация», которая выступает против предоставления помощи Украине.

Согласно социологическим опросам, еще в начале года за партию «Конфедерация» проголосовало бы 6,9% населения, однако уже этим летом сторонников данной политической силы в Польше стало 14,5%. Всего за семь с половиной месяцев партия смогла увеличить свою поддержку среди населения более чем в два раза. Данные показатели выводят «Конфедерацию» на третье место в предстоящих парламентских выборах.

Руководство партии настаивает на официальном покаянии со стороны украинского руководства за Волынскую резню, когда украинские националисты устроили настоящий геноцид поляков в 1943 году на территории юго-восточных регионов Второй Речи Посполитой.

Партия «Конфедерация», как и правящая «Право и справедливость», придерживается правых взглядов, поэтому по большинству вопросов их взгляды схожи. При этом в вопросе поддержки украинских мигрантов и предоставления помощи киевскому режиму представители партии «Конфедерация» занимают противоположную от провластной партии позицию.