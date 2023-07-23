В Ступино в Подмосковье 23-летний мужчина подорвался на гранате. По предварительным данным, произошло это по неосторожности.

В Следственном комитете рассказали, что во время застолья местный житель показывал гостям напоминающий настоящую боевую гранату предмет. Он «играл в русскую рулетку», извлекая и затем вставляя обратно чеку.

Однако продолжалось это недолго. В какой-то момент граната взорвалась. Житель Ступино, который демонстративно игрался нею, погиб на месте.

Кроме того, в больницу с ранениями попали четверо участников застолья. Двое из них – несовершеннолетние. Издание «Известия» рассказало, что правоохранители проводят проверку инцидента, так как есть информация о ссоре между знакомыми незадолго до взрыва гранаты