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В подмосковном городе Клин дворник подкараулил у подъезда девочку – ученицу четвертого класса и заманил ее к себе в коморку, расположенную в подвальном помещении. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

По предварительным данным, инцидент произошел в доме, расположенном по улице Карла Маркса в городе Клин. Сотрудник жилсервиса РЭУ-8, по словам десятилетней девочки, заманил ее в подвальное помещение, где начал показывать видеоролики порнографического характера, а после набросился на нее с поцелуями.

Девочке удалось отбиться от дворника-педофила и убежать из его коморки. Школьница рассказала о случившемся своей матери, после чего дворника задержали. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов возбудили против него уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Раменском городском округе сотрудниками полиции был задержан сотрудник коммунальных служб за изнасилование 9-летней девочки. Сообщается, что 60-летний мигрант надругался над девочкой в подвале многоквартирного здания.

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