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На проспекте Науки в Санкт-Петербурге произошел конфликт между двумя девочками, в результате которого одна из них оказалась в больнице. Камеры наблюдения, установленные в Калининском районе, запечатлели нападение одной юной девушки на другую. По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность

На видеозаписи можно увидеть, что группа подростков преследовала мальчика и девочку около семи часов вечера на проспекте Науки. Камера засняла, как девочка с мальчиком пересекли дорогу, и их догнала группа подростков. Одна девочка подбежала к паре и брызнула своей жертве в лицо из газового баллончика. Также она пнула свою соперницу ногой.

Прохожие вызвали пострадавшей скорую. Девочка была госпитализирована в больницу. Ее мать обратилась с заявлением в полицию. По имеющейся информации, правоохранители установили, что пару преследовала группа подростков еще в торговом центре. По всей вероятности, мотивом нападавшей является ревность.

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