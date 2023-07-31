Невероятно сильные ливни принес в Китай тайфун «Доксури». В Пекине спасателями была проведена эвакуация более 31 тысячи человек. Местными властями объявлен красный уровень по погодным условиям, являющийся максимальным из всех имеющихся.

Автомобили на улицах Пекина затоплены практически полностью – видны только крыши легковушек. Также вода сильным потоком прорвалась и в пекинский метрополитен. Из-за большого количества воды в метро была приостановлена работа подземного транспорта.

По информации китайского издания “Фуцзянь жибао”, ненастье все еще продолжается на востоке КНР, куда тайфун пришел раньше столицы республики. «Доксури» начал бушевать на востоке страны еще в пятницу, 28 июля. Отмечается, что в результате природного явления пострадало уже 1.4 миллиона человек. «363 тысячи человек было экстренно эвакуировано из опасного региона» – говорится в публикации издания. Синоптики отмечают, что сильные ливни ожидаются и во вторник.