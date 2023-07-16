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Как сообщает пресс-служба СУСК Российской Федерации по Омской области, сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

По информации следователей, 35-летний житель Омска без постоянного места работы вечером 12 июля встретил на улице 20 лет РККА двух 8-летних девочек. Мужчина совершил действия сексуального характера над двумя детьми после чего скрылся. Одна из девочек рассказала об инциденте своей матери, которая и обратилась с заявлением в полицию.

В течение суток личность мужчины была установлена и его задержали по месту жительства. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом РФ ответственность за данное правонарушение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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