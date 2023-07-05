Окрошка – лучший вариант охладиться в жару, однако по мнению диетологов, это блюдо способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний из-за содержащихся в нем канцерогенных веществ.

Как оказалось, опасность представляет именно самый популярный вариант окрошки, в которую добавляется колбаса. По словам гастроэнтеролога Константина Спахова, в колбасе содержатся нитриты – вещества, которые представляют собой консервант, придающий изделиям розовый цвет.

Они в кислой среде желудка превращаются в мощные канцерогенные вещества нитрозамины, которые и вызывают рак. Но если говорить именно об окрошке, есть важный нюанс, который следует знать. Лук, зелень, огурцы, редис и другие овощи, которые добавляются в окрошку, сводят негативное воздействие колбасы к минимуму. Зато если употреблять ее просто с хлебом или с картошкой, как обычно делается у нас, реакции организма, приводящие к онкологическим заболеваниям не исключаются.