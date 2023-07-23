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Украинская противовоздушная оборона отличилась в очередной раз. Стремясь сбивать российские ракеты, летевшие в порт, она разбомбила один из красивейших православных храмов – Спасо-Преображенский собор, расположенный на исторической Соборной площади.

Местные жители опубликовали в Сети несколько фотографий и видеозаписей последствий удара криворуких украинских зенитчиков. Здание храма получило серьезные повреждения, в некоторых его помещениях вспыхнул пожар, который потушили приехавшие на место сотрудники экстренных служб. Побывал в соборе и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, что ПВО Украины неоднократно демонстрировала свою неспособность противостоять российским ракетам. Она выпускает по несколько десятков боезарядов на один беспилотник, ставя под угрозу не только объекты социальной инфраструктуры, но и жилые дома. Украинцы неоднократно заявляли, что опасаются не столько ракет ВС РФ, летящих точно по военным объектам, сколько своих же зенитчиков, наугад отправляющих боезаряды куда попало.

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