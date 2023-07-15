В Нью-Йорке задержан владелец архитектурной компании и примерный семьянин с двумя детьми по подозрению в серии убийств. Полиция считает, что 59-летний Рекс Хойерманн является тем самым маньяком, который в 2010 году расправился с четырьмя женщинами на пляжах в Лонг-Айленде.

Все началось 11 декабря, когда было обнаружено тело Мелиссы Бартелеми 24 лет. Убитая девушка была завернута в мешковину. Позже полицейские обнаружили еще три жертвы серийного убийцы. Но за все эти годы дело о маньяке не продвинулось ни на шаг.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого, однако Хойерманн совершенно не подходил под профиль убийцы. Чтобы обвинить примерного семьянина с двумя детьми, требовались более существенные доказательства. И они были обнаружены. Правоохранители использовали недоеденный Хойерманном кусок пиццы, чтобы взять его ДНК, а затем сравнили результат со следами на теле убитых женщин. После этого появилось достаточно оснований для задержания маньяка.