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В Нью-Йорке задержан владелец архитектурной компании и примерный семьянин с двумя детьми по подозрению в серии убийств. Полиция считает, что 59-летний Рекс Хойерманн является тем самым маньяком, который в 2010 году расправился с четырьмя женщинами на пляжах в Лонг-Айленде.

Все началось 11 декабря, когда было обнаружено тело Мелиссы Бартелеми 24 лет. Убитая девушка была завернута в мешковину. Позже полицейские обнаружили еще три жертвы серийного убийцы. Но за все эти годы дело о маньяке не продвинулось ни на шаг.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личность подозреваемого, однако Хойерманн совершенно не подходил под профиль убийцы. Чтобы обвинить примерного семьянина с двумя детьми, требовались более существенные доказательства. И они были обнаружены. Правоохранители использовали недоеденный Хойерманном кусок пиццы, чтобы взять его ДНК, а затем сравнили результат со следами на теле убитых женщин. После этого появилось достаточно оснований для задержания маньяка.

«Он казался обычным соседом. Я никогда не думал, что он был кем-то иным, как бизнесменом, обычным парнем, у которого была семья и который ходил на работу», – рассказал после ареста серийного убийцы его сосед, 72-летний Барри Ауслендер.

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