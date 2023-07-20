Неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь здание местного военкомата, расположенного в городе Бердск Новосибирской области. После неудачной попытки он скрылся с места преступления.

Вечером 19 июля неизвестный мужчина облил горючей жидкостью двери местного военкомата в городе Бердск, находящегося на улице Первомайская, и совершил поджог. Сразу же после этого он скрылся с места преступления. В результате огонь распространился на площади примерно половины метра квадратного и вскоре погас самостоятельно.

В результате неудачного поджога никто не пострадал, только часть двери была закопчена черной сажей. В здании находиться не только местный военкомат, но также и прокуратура.

Прибывшие на место возгорания сотрудники правоохранительных органов обнаружили пластиковую бутылку объемом 5 литров с остатками горючей жидкости в черном пакете. По факту поджога военкомата было возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленника.