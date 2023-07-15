В Новосибирске в одном из местных магазинов произошел инцидент с нанесением увечий 9-летнему ребенку посторонней женщиной без известных на то причин. Ребенку был нанесен ушиб переносицы и ссадина в результате удара незнакомки пожилого возраста в магазине «Мария-Ра».

По словам отца ребенка, девочка зашла в магазин вместе с подругой для покупки сладостей. Незнакомая женщина подошла к девочкам и ударила одну из них рукой по затылку. В итоге дувочка от удара упала лицом в витрину. В результате ребенок получил ушиб носа и ссадину. Девочки испугались и убежали из магазина.

Мужчина после рассказа дочери пришел в магазин. Эта женщина уже сделала покупку и рассчитывалась за товар. Когда мужчина попытался выяснить, что произошло, то женина стала кричать на весь магазин с угрозами в его адрес.

По итогу мужчина обратился к правоохранителям. Ребенок проходит судебно-медицинскую экспертизу для установления степени вреда, причиненного здоровью. Полицейские устанавливают личность женщины, нанесшей телесные повреждения ребенку.