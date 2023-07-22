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В масштабной потасовке рядом с баром на улице Советской в Новосибирске один из участников потерял сознание. Тг-канал АСТ-54 Black опубликовал видеозапись этого инцидента.

На кадрах видно, что сразу несколько человек у сквера «Крылья Сибири» напали на одного мужчину и избивают его. В какой-то момент сзади к пострадавшему подходит неизвестный и наносит удар по голове. Мужчина падает, а ударивший его злоумышленник быстро уходит.

Пострадавший потерял сознание. Ему помогли прохожие, которые быстро уложили мужчину набок.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что полиция уже проводит проверку всех обстоятельств драки. Также она устанавливает участников инцидента, действиям которых будет дана правовая оценка.

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