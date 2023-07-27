Правоохранительными органами в Москве был задержан несовершеннолетний юноша, который на протяжении 6 месяцев готовился к осуществлению теракта на объекте газопроводной сети. Данную информацию сообщили представители Следственного комитета РФ.

17-летний юноша около полугода готовился к совершению теракта. Он обучался изготовлению самодельных бомб через Интернет. Отмечается, что у задержанного были найдены составляющие для сбора взрывного устройства.

По сообщению представителя столичного главка следственного комитета Юлии Ивановой, молодой человек нашел в Сети способы изготовления и применения самодельных взрывчатых устройств. Также он изучал карты месторасположения объектов газопроводной сети на территории Московского региона.

В отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Следствие намерено просить суд о вынесении решения об аресте подростка. На данный момент другие детали данного дела не известны, как и не понятны мотивы, побудившие подростка на подготовку к террористическому акту.