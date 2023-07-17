По сообщению московского управления Следственного комитета России (СКР), в столице был задержан мужчина в возрасте 38 лет за попытку изнасилования незнакомой девушки. Как передали в ведомстве, задержанный 14 июля напал на прохожую в районе жилых домов на Дмитровском шоссе. Мужчина удерживал девушку, пытаясь совершить действия сексуального характера. Однако ей удалось оказать сопротивление, вырваться и сбежать.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По ее показаниям сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, который впоследствии был задержан. На мужчину 1885 года рождения было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

На данный момент задержанный пребывает в следственном изоляторе. Правоохранители проверяют его личность на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.