ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По сообщению московского управления Следственного комитета России (СКР), в столице был задержан мужчина в возрасте 38 лет за попытку изнасилования незнакомой девушки. Как передали в ведомстве, задержанный 14 июля напал на прохожую в районе жилых домов на Дмитровском шоссе. Мужчина удерживал девушку, пытаясь совершить действия сексуального характера. Однако ей удалось оказать сопротивление, вырваться и сбежать.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. По ее показаниям сотрудникам полиции удалось установить личность мужчины, который впоследствии был задержан. На мужчину 1885 года рождения было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

На данный момент задержанный пребывает в следственном изоляторе. Правоохранители проверяют его личность на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве.

Вам может понравиться

Никита Высоцкий о возможном успехе сериала про «Титан»: зависит от того, как сделать

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон может заняться съемками сериала о гибели подводного аппарата «Титан» в июне текущего года. Эту новость прокомментировал сценарист, артист театра и кино Никита Высоцкий. Он отметил, что

Российские водители перечислили ключевые критерии выбора автомобилей

Опрос «Открытие Авто» дал возможность выяснить, как российские автолюбители выбирают машину для покупки. Выяснилось, что критерии разнятся в зависимости от пола и возраста водителя. 79 процентов участников исследования назвали главным

Положение ВСУ на Купянском направлении ухудшается, из Волчанска и Харькова вывозят архивы и заводы

ВСУ понесли огромные потери на Купянском направлении, поэтому сейчас вновь начали жесткую принудительную мобилизацию в Одессе и других городах. Одновременно с этим Киев пытается выстроить оборону как самого Купянска, так