Сотрудники правоохранительных органов Москвы установили личность и задержали убийцу 11-летнего мальчика, чей труп накануне вечером был обнаружен в одном из коллекторов на юге Москвы. Задержанный уже признал свою вину и дает показания, им оказался знакомый убитого – подросток 2010 года рождения.

Напомним, что 19 июля в дежурную часть МВД Российской Федерации по району Москворечье-Сабурово города Москва обратилась женщина с заявление об исчезновении ее 11-летнего сына. Мать подростка рассказал, что ее сын 18 июля не вернулся домой после вечерней прогулки. В результате розыскных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили тело пропавшего подростка в одном из коллекторов Коломенского парка со следами насильственной смерти.

Следователи отработали круг знакомых убитого и вышли на подростка 2010 года рождения, который признался в убийстве своего сверстника и начал давать показания. В московском управлении СК России отметили, что во время обыска в доме задержанного была обнаружена застиранная одежда со следами «вещества бурого цвета».