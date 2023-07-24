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Ранним утром 24 июля Москву атаковали беспилотные аппараты ВСУ. Эту информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Он сообщил, что дроны ударили по двум нежилым зданиям, сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб, разрушений и пострадавших в результате налета нет.

Подтвердило информацию об атаке беспилотников и главное военное ведомство страны.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», – сообщили в Минобороны.

Агентство ТАСС сообщило об обнаружении на Комсомольском проспекте обломков одного из дронов. Полиция временно перекрыла дорожное движение, на место выехали экстренные службы. Водителей призвали учитывать информацию при выборе маршрута.

Также в некоторых СМИ появились сообщения о взрыве в непосредственной близости от здания «Леруа Мерлен» на улице Лихачева. Подробностей нет, сообщается лишь о выбитых на верхних этажах стеклах.

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