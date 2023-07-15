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После того, как Иван Ургант высказал свою позицию относительно спецоперации на Украине, он лишился своих проектов в России. Как передает Царьград, шоу «Прожекторперисхилтон» было полностью приостановлено московской площадкой «Крокус Сити Холл».

Начало проекта было запланировано на апрель 2022 года, однако из-за начала СВО на Украине его перенесли. Организаторами шоу было сообщено, что показ «Прожекторперисхилтон» был перенесен на сентябрь 2023 года.

Теперь афиши с данной передачей исчезли вовсе, хотя помимо Ивана Урганта и Сергея Светлакова на афише был и Гарик Мартиросян. Данное решение было принято после жалобы общественного движения «Ветераны России» в Генпрокуратуру.

Отметим, что ранее Иван Ургант и Сергей Светлаков выступили против спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины. В итоге они лишились возможности работать в стране.

В свою очередь, комик Сергей Светлаков заявил, что его слова неправильно были распространены в Сети. Якобы Светлаков ничего негативного против спецоперации не высказывал. По его словам, он заключил контракт с телеканалом ТНТ.

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