Каршеринговый кроссовер в Москве выскочил на встречную полосу Третьего транспортного кольца и столкнулся с минивэном. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы, рассказал тг-канал «Дептранс. Оперативно».

Пост сопровождается записью, на кадрах которой автомобиль Haval на большой скорости вылетает на «встречку» и таранит минивэн. От сильного удара последний вылетел на обочину, обе машины развернуло, из-за чего полосы оказались перекрыты.

Оперативные службы сработали быстро и восстановили нормальное движение автотранспорта. Сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Напомним, на внутренней стороне 78-го километра МКАД водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник. Подробностей об этой аварии пока нет.