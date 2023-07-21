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Москвич Денис С. решением Савеловского суда отправлен под арест. Он организовывал аниме-вечеринки с подростками и подозревается в педофилии. В полицию о деятельности жителя столицы сообщила мать одной из девочек-участниц вечеринок, которая выследила дочь с помощью геолокации.

Вечеринки житель Москвы устраивал в собственном подвале. По версии следствия, на одном из таких мероприятий он намеревался испытать секс-игрушку на 13-летней школьнице, а также на 20-летней Анастасии, «фанатеющей» по аниме.

Выследила подозреваемого мать 13-летней девочки. Она узнала, что дочь отправилась на вечеринку и отследила ее перемещения по геолокации. Это позволило найти школьницу ии накрыть притон.

Обе упомянутые выше девушки рассказали, что у них была интимная близость с Денисом. Он все отрицает и говорит, что до полового акта дело не дошло.

37-летний подозреваемый арестован до 20 сентября. За это время следствие намерено собрать доказательную базу.

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