Минобороны России прокомментировало заявление начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина об уничтоженной в зоне СВО технике ВС РФ. Напомним, что адмирал заявил о потере Москвой «половины своей боеспособности».

Представители Минобороны сообщили, что это заявление поражает вселенским масштабом вранья, а также отметили, что и глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес, и другие представители британских ВС давно признали, что на складах НАТО техника и вооружение медленно, но уверенно подходят к концу.

Кроме того, «потерявшая половину боеспособности» российская армия продолжает громить натовские технику и вооружение, непрерывным потоком поступающие на Украину.