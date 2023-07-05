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Минобороны России прокомментировало заявление начальника штаба обороны Великобритании Энтони Радакина об уничтоженной в зоне СВО технике ВС РФ. Напомним, что адмирал заявил о потере Москвой «половины своей боеспособности».

Представители Минобороны сообщили, что это заявление поражает вселенским масштабом вранья, а также отметили, что и глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес, и другие представители британских ВС давно признали, что на складах НАТО техника и вооружение медленно, но уверенно подходят к концу.

Кроме того, «потерявшая половину боеспособности» российская армия продолжает громить натовские технику и вооружение, непрерывным потоком поступающие на Украину.

«В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно — даже их перспектив, остается только фантазировать об “утрате боеспособности” российской армии», – говорится в официальном телеграм-канале Минобороны РФ.

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