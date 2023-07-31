Конфликт на Украине может прекратиться уже завтра. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский. Об этом сообщает “Газета.ру”.

Глава словацкого МИДа таким образом отреагировал на пост своего коллеги из Венгрии Петера Сийярто. Тот ранее написал, что вероятно противостояние Москвы и Киева продлится не менее 4 лет. По словам Сийярто, такова позиция Евросоюза. Влаховский в ответ на это отметил, что в руководстве ЕС по поводу четырёхлетних сроков конфликта не говорили. При желании, отметил министр иностранных дел, противостояние можно закончить за один день. Но каким образом, можно сделать это не пояснил, добавив лишь, что основной проблемой здесь является Россия

Венгрия с самого начала специальной военной операции России по защите Донбасса высказывала позицию, отличную от большинства стран ЕС. Будапешт предлагал решать разногласия мирным путём, осуждал санкции против Москвы, а кроме того, отказался поставлять Киеву вооружение.