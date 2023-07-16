В Гатчинском районе Ленинградской области по пути в больницу, несмотря на все усилия родителей и врачей, умер семимесячный младенец. В дежурную часть МВД 15 июля в 20:00 поступило сообщение от фельдшера кареты скорой помощи о смерти годовалого ребенка.

По предварительным данным стало известно, что семья решила отдохнуть на своей даче, которая расположена под Гатчиной. Около 18:00 15 июля родители уложили ребенка спать, однако спустя некоторое время они обнаружили, что он не подает признаков жизни. Тогда они вызвали скорую помощь и поехали ей на встречу на своем автомобиле.

При этом медики, прибывшие на вызов, смогли только констатировать смерть ребенка в автомобиле родителей. В настоящий момент сотрудники Следственного комитета Ленинградской области выясняют подробности произошедшего. По одной из версий, ребенок мог подавиться во сне. По данным полиции, семья, в которой случилась трагедия, считалась благополучной.