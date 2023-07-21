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37-летний житель Кузбасса проведет 17 лет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери.

Впервые отец надругался над дочерью в 2012 году, когда ей было 7 лет. Затем он продолжал домогаться ее и насиловать до 2021 года, то есть, на протяжении 9 лет подряд.

Выяснилось, что мать об этом знала, но предпочитала молчать. Она также привлечена к ответственности, но только к административной за ненадлежащее выполнение своих обязанностей как родителя.

В полицию с заявлением обратилась сама девушка. Она поступила в колледж в другом городе, переехала туда и заявила об изнасилованиях.

Отец свою вину так и не признал, он заявил, что строго воспитывал дочь, поэтому из мести она его оклеветала.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде заключения сроком на 17 лет.

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