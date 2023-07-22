Злоумышленники, которые в Курской области 14 июля избили сотрудников Росгвардии, задержаны во второй раз, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что росгвардейцы приехали на вызов в один из ночных клубов города Курчатов. На них напала группа людей, которая избила сотрудников. До этого их не хотели впускать в здание.

Местная полиция задержала нападавших, однако их тут же выпустили на свободу под подписку о невыезде вместо отправки в следственный изолятор.

Сейчас, по словам Хинштейна, все злоумышленники снова задержаны. Те должностные лица, которые отпустили их в первый раз, будут подвергнуты строгому наказанию, сообщил парламентарий.

Напомним, осенью прошлого года в Курской области также было зафиксировано нападение на росгвардейцев. Тогда один из стражей порядка получил ранение.