ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Злоумышленники, которые в Курской области 14 июля избили сотрудников Росгвардии, задержаны во второй раз, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он напомнил, что росгвардейцы приехали на вызов в один из ночных клубов города Курчатов. На них напала группа людей, которая избила сотрудников. До этого их не хотели впускать в здание.

Местная полиция задержала нападавших, однако их тут же выпустили на свободу под подписку о невыезде вместо отправки в следственный изолятор.

Сейчас, по словам Хинштейна, все злоумышленники снова задержаны. Те должностные лица, которые отпустили их в первый раз, будут подвергнуты строгому наказанию, сообщил парламентарий.

Напомним, осенью прошлого года в Курской области также было зафиксировано нападение на росгвардейцев. Тогда один из стражей порядка получил ранение.

Вам может понравиться

МК рассказал о результатах ночных ударов ВС России: «Бетон есть, а Одесского порта больше нет»

В ответ на теракт на Крымском мосту российские ВС провели три подряд серии мощных ударов по портовой инфраструктуре Украины на Черном море. Так, в Одессе полностью разгромлено здание администрации порта,

CBC: сбежавший от мобилизации в Канаду украинец бесследно исчез после купания в реке

В канадском Квебеке бесследно исчез 20-летний житель Украины, который удрал за границу, чтобы не участвовать в боевых действий. По словам членов его семьи, молодой человек ушел купаться на реку и

Киллиан Мерфи ради роли в «Оппенгеймере» придерживался жесткой диеты

Актер Киллиан Мерфи рассказал, что для роли в фильме «Оппенгеймер» сел на жесткую диету, чтобы больше походить по типажу на американского физика Роберта Оппенгеймера. Об этом сообщает издание Daily Wire.