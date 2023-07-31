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У России достаточно сил и средств, чтобы защитить свою независимость и не допустить захвата Крыма. Об этом РИА “Новости” заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Так он прокомментировал новость о том, что британские войска готовят украинские силы специального назначения для захвата полуострова.

Смирнов подчеркнул, что Крым является символом современной России и посягать на него, как на часть страны, никто не позволит. Для защиты полуострова могут быть применены “крайние меры”, подчеркнул представитель Крымской межнациональной миссии, и добавил, что это станет “катастрофой для Европы”.

Крым вошёл в состав России весной 2014 года. Тогда за его “возвращение в родную гавань” проголосовали более 90 процентов крымчан на референдуме. Киев и страны Запада до сих пор считают Крым территорией Украины – результаты всеобщего голосования жителей полуострова киевские власти и их западные союзники не признают.

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