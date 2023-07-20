Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале сообщил о трагедии, которая произошла в пгт Раздольное в северо-западной части республики. В результате атаки украинского беспилотника погибла 14-летняя девушка, а также было повреждено четыре административных здания.

По информации авторов Телеграм-канала «Mash на волне», погибшая девушка-подросток шла на встречу со своей подругой, чтобы вместе встретить рассвет. Однако в момент, когда девушка проходила возле магазина ZEND, расположенного в центральной части пгт Раздольное, на него рухнул украинский беспилотник. В этот момент девочка разговаривала со своими родителями по телефону.

Авторы Телеграм-канала со ссылкой на свои источники сообщают, что девушку доставили в Центральную районную больницу около пяти часов утра «без сознания, дыхания, сердечной деятельности и с расширенными зрачками». Медики пытались вернуть девушку в реанимационном отделении, однако их усилия оказались тщетны. Медики констатировали смерть.