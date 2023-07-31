Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области. Мэр города Александр Вилкул сообщил о попадании по инфраструктурному объекту, но подробностей раскрывать не стал.

Он обратился к жителям города с требованием не снимать места попадания российских ракет и не выкладывать фото и видео в Сеть.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал Вилкул в своем тг-канале.

В 9:03 31 июля воздушная тревога была объявлена по всей территории Днепропетровской, а также в Кировоградской областях. Пока отбоя не было.

ВС РФ наносит сокрушительные удары по регионам Украины, расположенным в непосредственной близости от зоны боевых действий. Это дает возможность уничтожать технику противника, его личный состав и тем самым ослаблять ВСУ.