В Красноярске найдены два мальчика, пропавшие вечером 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Отмечается, что мальчики 2010 и 2013 года ушли гулять и не вернулись домой. Матери детей обратились в полицию, так как самостоятельные поиски мальчиков не привели к результату. Сотрудники полиции обнаружили детей целыми и невредимыми в Октябрьском районе. Жизни ребят ничего не угрожает.

На родителей несовершеннолетних был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. С мальчиками провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что пропавшая 14 июля в горах Адыгеи 11-летняя девочка найдена живой и здоровой. Отмечается, что ребенок пребывал вместе с родителями на турбазе «Верхний Чуб». Она не вернулась после прогулки к озеру Псенодах. На поиски ребенка из Сочи вылетел вертолет МЧС со спасателями.