Впервые в истории конкурсов красоты «Мисс Нидерланды – 2023» стала не женщина. Жюри назвал победителем 22-летнего трансгендера Рикки Колле.

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали и весь конкурс целиком, и решение жюри. По их мнению, победительницей должна была стать занявшая в итоге второе место конкурсантка.

В жюри объяснили свое решение тем, что трансгендер, получивший в итоге корону королевы красоты “зажигал на протяжении всего конкурса и сумел достичь огромного прогресса”.

Рикки Коле теперь будет представлять Голландию на конкурсе «Мисс Вселенная» – 2023. По мнению юриста Евы Влаардингербрук, решение жюри совершенно несправедливо.