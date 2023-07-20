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Конгрессменам не понравились “неприличные” снимки, на которых запечатлён сын президента США Джо Байдена Хантер. Некоторые из них даже заявили протест на демонстрацию таких изображений. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Фотографии, на которых сын главы Белого дома изображён в неподобающем виде, в Конгресс принесла член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, яркий оппонент действующего президента страны. На снимках Хантер Байден запечатлён с эскортницами, которых он лично нанимал через свою юридическую фирму.

Демонстрируя снимки Грин отметила, что это “не совсем то”, чем занимаются юридические компании и их персонал. Снимки были сделаны с видеозаписей, которые вёл сам Байден-младший и были позже цензурированы для просмотра в Конгрессе. Но даже в таком видео членам палаты представителей фотографии не понравились.

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