Из-за выхода России из зерновой сделки, в порты Украины на Чёрном море не смогут заходить грузовые суда. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал “Рада”.

Как заявило Минобороны РФ, с 20 июля все суда, которые идут в черноморские украинские порты, будут рассматриваться российскими военными, как корабли, перевозящие военные грузы. Помимо этого, страны, флаги которых будут подняты на этих кораблях, буду считаться вовлечёнными в вооружённый конфликт между Москвой и Киевом.

Подоляк в этой связи подчеркнул, что на таких условиях ни одна страна не решится отправлять на Украину грузовые суда. Даже если судовладельцы рискнут это сделать, то страховые компании будут против.

Зерновая сделка позволяла Украине экспортировать своё зерно на мировой рынок. Для этого открывался гуманитарный коридор в Чёрном море. Однако, как заявляли российские власти, страны Запада так и не выполнили условия, на которых в зерновой сделке участвовала Россия. Москве были обещаны некоторые уступки в отношении введённых странами Запада экономических санкций.