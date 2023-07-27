Центра национального сопротивления, который создали Силы специальных операций ВСУ, заявил о подозрительной активности ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Компания якобы набирает добровольцев, хочет расшириться, чтобы начать поход на Литву и Польшу.

На сайте украинского центра появилось сообщение, в котором говорится о тренировках военнослужащих ВС Беларуси и ЧВК «Вагнер». Они, по мнению авторов, проводят набор добровольцев на контракт. Причем в качестве условия для его заключения является готовность вести боевые действия в Литве и Польше.

Традиционно украинские боевики не приводят каких-либо подтверждений этой информации, поэтому она является откровенной пропагандой для внутреннего украинского пользователя.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы ЧВК «Вагнер» заявляют о своем желании побывать на «экскурсии в Жешуве и Варшаве».