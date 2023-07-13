Киевский режим решил заменить советский герб, размещенный на щите статуи «Родина-мать», находящейся в Киеве. Такая информация появилась на официальной странице популярной соцсети Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что работы по «реконструкции» памятника должны начаться в ближайшее время. Согласно заявлению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, работы по установке трезубца на статую «Родина-мать» должны быть завершены до 24 августа, ко Дню независимости Украины.

Мининфраструктуры Украины сообщили, что по данным опроса 800 тысяч украинцев в 2022 году за замену советского герба проголосовало 85% опрошенных.

Напомним, что монументальная скульптура «Родина-мать» была установлена по случаю празднования Дня Победы в 1981 году. Постамент был размещен на правом берегу Днепра. Статуя «Родины – матери» считается самым высоким памятником в Европе. Ее высота составляет 102 метра.