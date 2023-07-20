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Американцы вернули в Италию письмо Кристофера Колумба, которое было ранее украдено. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на иммиграционную и таможенную службы США.

Данное письмо было написано на латыни. Оно является одной из 30 дошедших до наших времен копий письма Колумба, в котором он сообщал Королю Испании в 1493 году о совершенном открытии на американском континенте.

Данное письмо было украдено из Национальной библиотеки Марциана в Венеции в 1980-х годах. Документ был обнаружен в частной коллекции американского коллекционера в 2020 году. По информации американской прокуратуры, коллекционер купил это письмо у торговца редкими книгами в 2003 году и не знал, что оно было украдено. Стоимость письма составляет 1.3 миллиона долларов.

Возвращенное в Италию письмо было написано известным печатником Стефаном Планком, которым было опубликованы два издания этого письма более 500 лет назад. Данная копия письма называется Plannck I.

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