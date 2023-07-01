ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Зеленский заявил, что “НАТО не сможет без Украины”, чем вызвал насмешки читателей испанского издания El Mundo. В комментариях они высказали все, что думают об украинском президенте и его высказываниях.

Один из читателей назвал Зеленского юмористом, что, впрочем, недалеко от истины. Другой оказался более жестким в высказываниях и заявил, что президент Украины – коррупционер и убийца. Он высказал надежду, что “этот негодяй” вскоре окончательно надоест обманутому им народу.

“Идиоту следует сказать, чтоб он прекратил приносить в жертву людей ради собственных интересов”, – написал еще один комментатор.

Читатели также высказывались в том духе, что Украина не имеет ничего общего с Европой, но ЕК зачем-то втягивает в конфликт страны Евросоюза.

“Избавить Украину от нацистов или Европу от оружия без тебя бы не удалось. Все началось с тебя. Спасибо, Зеленский!”, – с горькой иронией добавил еще один пользователь.

Вам может понравиться

53-летняя невеста Безоса Лорес Санчес снялась в вязаном недорогом бикини бренда Tezenis

Издание PageSix обратило внимание на новое фото американской репортерши Лорес Санчес, предполагаемой невесты самого богатого человека в мире Джеффа Безоса. На своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России)

Омбудсмен Раснянская рассказала о семье из Владимирской области, в которой ребенок показал жест о помощи

Омбудсмен Юлия Раснянская сообщила, что девочки из семьи, проживающей во Владимирской области, старшая из которых показала жест, считающийся сигналом о помощи, во время съемки сюжета для телевидения, находятся в безопасности.

Эксперты сайта «За рулём» объяснили, почему запрет на ввоз авто из Европы не сработает

В очередном пакете санкций Евросоюз запретил поставлять в Россию любые автомобили, объем двигателя которых превышает 1,9 литра. Также под рестрикции попали электромобили, которые тоже теперь нельзя отправлять в РФ. Однако