Владимир Зеленский заявил, что “НАТО не сможет без Украины”, чем вызвал насмешки читателей испанского издания El Mundo. В комментариях они высказали все, что думают об украинском президенте и его высказываниях.

Один из читателей назвал Зеленского юмористом, что, впрочем, недалеко от истины. Другой оказался более жестким в высказываниях и заявил, что президент Украины – коррупционер и убийца. Он высказал надежду, что “этот негодяй” вскоре окончательно надоест обманутому им народу.

“Идиоту следует сказать, чтоб он прекратил приносить в жертву людей ради собственных интересов”, – написал еще один комментатор.

Читатели также высказывались в том духе, что Украина не имеет ничего общего с Европой, но ЕК зачем-то втягивает в конфликт страны Евросоюза.