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Супружеская пара вместе со своим пятилетним внуком отправилась на рыбалку в Иркутской области. Однако с отдыха на реке Лена они так и не вернулись домой. О происшествии сообщает региональное управление МВД России.

Как следует из официального заявления ведомства, 55-летний мужчина вместе со своей 46-летней супругой и 5-летним внуком из поселка Юбилейный поехали на берег реки Лена, чтобы провести время на природе и порыбачить еще 15 июля. Домой супружеская пара должна была вернуться через два дня, однако они пропали. Поэтому представители администрации поселка обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже людей.

К поиску пропавшей пары с внуком были подключены спасатели из отряда «Северный». В результате поисковой миссии была обнаружена затопленная лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами супружеской пары в районе устья реки Бобровка. В настоящее время поиски пропавших без вести продолжаются, спасатели осматривают прибрежную зону, тайгу и зимовники.

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