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Самоходную артиллерийскую установку K9A1 Thunder производства Южной Кореи модернизируют до версии K9A2 по решению правительства страны. Производитель гаубицы компания Hanwha Systems сообщает, что изменения в конструкцию будут внесены в соответствии с требованиями иностранных заказчиков, в том числе, и Польши.

Главная задача проекта модернизации под названием Block-I – это увеличение скорострельности САУ. Для этой цели производитель полностью автоматизирует процесс заряжания орудия. Благодаря этому расчет сократиться с 5 до 3 военнослужащих, двое заряжающих будут сокращены за ненадобностью.

Новая модификация сохранит длину ствола в 52 калибра. Неизменной останется и дальность, которая в первой версии составляла от 40 до 54 км в зависимости от снарядов. В следующей, третьей версии производитель намерен увеличить дальность до 70 километров и длину до 58 калибров.

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