В Индонезии ограничили доступ к домену x.com, который Илон Маск намерен использовать для социальной сети Twitter (заблокирована в России). Причина данного решения кроется в том, что ранее этот интернет-адрес использовался в стране для онлайн-казино и распространения порнографического контента.

«Министерство связи и информационных технологий Индонезии заявило, что доступ к сайту ограничен, так как домен ранее использовался сайтами, которые не соблюдали строгие законы страны против негативного контента, такого как порнография и азартные игры», – передает РИА Новости.

Индонезийские власти уже занялись решением проблемы, так как «Твиттером» пользуется 24 миллиона местных жителей. Напомним, что ранее Илон Маск сообщил о кардинальных изменениях в соцсети. Теперь она будет называться «X», а после ребрендинга пользователей ждет множество других новшеств.