ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В немецком городе Кельне администрация одного из супермаркетов REWE осуществила попытку уволить россиянина из-за его происхождения. Свое желание распрощаться с работником начальство объяснило тем, что русским не место в коллективе супермаркета. О своей ситуации с работой журналистам РИА Новости рассказал проживающий в ФРГ гражданин РФ Макс Шлунд.

Мужчина рассказал, что руководство заинтересовалось тем, что он участвовал в подготовке гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Также Шлунд занимался и другими видами деятельности в качестве пророссийского активиста. Максу сообщили, что ему, как русскому человеку, работать в этом супермаркете нельзя. «Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято», – рассказал мужчина.

При этом, по словам Шлунда, руководство не предоставило оснований для увольнения в письменном виде. После увольнения мужчина подал на сеть супермаркетов REWE в суд за необоснованное увольнение. В свою очередь, адвокат ответчика начал утверждать, что русским не место в их компании, так как они ущемляют права украинцев, которые могут претендовать на данную работу. По итогу суд признал увольнение незаконным и Макса Шлунда восстановили в должности.

Вам может понравиться

Эксперт Кнутов: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет

Изучение конструкции трофейных британских ракет Storm Shadow займет не менее месяца, однако уже через неделю российские инженеры смогут получать первую важную информацию об этих боезарядах, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Израильская компания представила сверхлёгкий пулемёт NG7 ULMG

Главной особенностью израильского пулемета Negev 7, который был представлен в 2012 году, назывался небольшой вес. Сейчас компания Israel Weapon Industries внесла в его конструкцию модификации, позволившие сделать оружие еще легче.

33-летняя британка Сэмми Баркер увидела в парке курящую вейп белку

Жительница британского города Уолласи встретила в парке белку, которая курила электронную сигарету. По словам женщины, зверек скорее всего пристрастился к вейпу. Портал Daily Star сообщил, что Сэмми Баркер гуляла в