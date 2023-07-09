В немецком городе Кельне администрация одного из супермаркетов REWE осуществила попытку уволить россиянина из-за его происхождения. Свое желание распрощаться с работником начальство объяснило тем, что русским не место в коллективе супермаркета. О своей ситуации с работой журналистам РИА Новости рассказал проживающий в ФРГ гражданин РФ Макс Шлунд.

Мужчина рассказал, что руководство заинтересовалось тем, что он участвовал в подготовке гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Также Шлунд занимался и другими видами деятельности в качестве пророссийского активиста. Максу сообщили, что ему, как русскому человеку, работать в этом супермаркете нельзя. «Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято», – рассказал мужчина.

При этом, по словам Шлунда, руководство не предоставило оснований для увольнения в письменном виде. После увольнения мужчина подал на сеть супермаркетов REWE в суд за необоснованное увольнение. В свою очередь, адвокат ответчика начал утверждать, что русским не место в их компании, так как они ущемляют права украинцев, которые могут претендовать на данную работу. По итогу суд признал увольнение незаконным и Макса Шлунда восстановили в должности.