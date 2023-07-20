Россия намерено показала Финляндии, что её не интересует политика, которую ведёт Хельсинки. Поэтому в российских СМИ никак не освещался визит в Финляндию президента США Джо Байдена, которого финские эксперты называют “самым влиятельным человеком в мире”. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

По мнению ряда экспертов, мнения которых приводит финское издание, безразличие российских СМИ к визиту Байдена можно объяснить резким ухудшением отношений между Хельсинки и Москвой. Особенно на фоне того, что весной этого года Финляндия, занимавшая десятки лет нейтральную позицию, вошла в НАТО.

Другие аналитики уверены, что Москва на самом деле внимательно следит за тем, что происходит у соседей, но при этом “пытается притвориться равнодушной”. Финские специалисты полагают, что в любом случае молчание российских СМИ по поводу визита Байдена, не было случайностью.