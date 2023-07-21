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Портал Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник сообщил об убийстве пропавшей ранее мотоциклистки Натальи Смышляевой. Напомним, что тело девушки было обнаружено 20 июля.

Мотоцикл, на котором так любила гонять Наталья, найти не удалось. По предварительной информации, девушку убили в машине, а затем избавились от тела, так как на месте, где она обнаружена, нет никаких следов.

Церемония прощания со Смышляевой пройдет 22 июля в 13:00 во Владимирской церкви города Асбест Свердловской области.

Напомним, Наталья исчезла 19 июля. Рядом с подъездом дома №114 по улице Фурманова нашли ее перчатку. Позже было обнаружено тело девушки, которая, по предварительной информации, была убита.

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