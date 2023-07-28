Пропавшая 26 июля в Екатеринбурге 8-летняя Кира обнаружена живой. Девочка находилась в квартире одного из своих соседей, заманившего ребенка с помощью щенка.

В поисках 8-летней девочки участвовали 350 волонтеров и полицейских. В районе, где жила Кира, они узнали от местных о странной квартире. В ней не горел свет, но изнутри явственно слышались звуки.

Правоохранители оперативно провели проверку и выяснили, что девочку заманил к себе домой сосед. Мужчина уже задержан, щенка, которого он использовал, чтобы заинтересовать ребенка, выпустили гулять во дворе.

Девочка была растрепанная и грязная, что с ней делал похититель, только предстоит узнать. Полиция проводит проверку на предмет противоправных действий в отношении ребенка, поисковая операция успешно завершена.