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В Сети появилось фото актёра Хью Джекмана, который в супергеройском боевике “Дэдпул 3” сыграет привычную для себя роль Росомахи. Причём одет он будет в классическую жёлто-синюю экипировку супергероя из комиксов. Об этом свидетельствует фото, которое опубликовал сам Джекман в одной из социальных сетей – сообщает “Газета.ру”.

На снимке он идёт рядом с Дэдпулом, роль которого исполняет Райан Рейнольдс. Канареечный костюм Росомахи – каноничная экипировка героя из комиксов. “Дэдпул 3” для Джекмана станет уже 10 фильмом, где он исполнит роль этого супергероя (первый вышел ещё в 2000 году). Однако никогда в фильмах классических костюм Росомаха не надевал.

Да и само появление Росомахи в “Дэдпуле 3” выглядит для многих фанатов киновселенной “Людей Икс” странным – герой Джекмана умер в фильме “Логан”, который вышел в 2017 году.

Съёмки “Дэдпула 3” начались весной этого года. Ожидается, что на экраны картина выйдет в мае 2024-го.

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