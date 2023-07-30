Власти Дании пытаются решить сложную задачу. С одной стороны они намерены ограничить мероприятия с сожжением Корана, но с другой стараются это сделать так, чтобы не пострадала свобода выражения мнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.

Ранее перед зданиями посольств нескольких стран представители радикальной группы “Датские патриоты” устроили акции, частью которых стало сожжение экземпляра священной книги мусульман. Больше десятка государств уже осудили такие акции, а датские послы в Египте, Ираке и Турции были вызваны для беседы.

В этой связи, как сказано в заявлении кабинета министров Дании, правительство изучит возможность, чтобы ограничить подобные акции. Пока действующих эффективных механизмов этому нет – всё упирается в свободу выражения мнения. С другой стороны, отмечается в заявлении датского правительства, при оскорблении других стран или религий ограничения на проведение акций всё же могут быть наложены. В заявлении утверждается, что мероприятия с сожжением Корана представляют Данию в глазах других стран государством, которое поощряет очернение и оскорбление религий.