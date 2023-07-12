В Дагестане установили плату за вход на некоторые туристические объекты, расположенные на охраняемых территориях. Размер оплаты составляет 100 рублей с человека. Представители Министерства природы Дагестана заявили, что данное нововведение сделано с целью повышения качества предоставления услуг в сфере туризма, материально-технической базы для обслуживания туристов.

Однако стоит отметить, что по факту произведение денежного сбора за посещение природных объектов началось не только в особо охраняемых объектах, но и на местах природы активного посещения туристами.

Так рядом с популярным среди местного населения и приезжих туристов водопада Тобот в Хунзахском районе была установлена будка с «охранником», собиравшим по 250 рублей с человека за возможность пройти на смотровую площадку и полюбоваться красотами водопада. О данном факте был опубликован пост в соцсетях, что вызвало массовое возмущение. После такого резонанса власти Хунзахского района прекратили сбор денег и убрали будку «до выяснения всех обстоятельств».