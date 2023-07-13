Возвращать всеобщую воинскую обязанность в Германии нет никакой необходимости. Такое мнение высказал генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас армия ФРГ формируется исключительно по контрактному принципу. Призыв был отменён больше десяти лет назад. В начале этого года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что такое решение было ошибкой. Со слов же генерального инспектора Бундесвера, сейчас важнейшим ресурсом немецкой армии является, как гражданский, так и военный персонал. При этом “для борьбы за лучшие умы”, в армии должны использовать “инновационные способы”, подчеркнул Бройер.

ТАСС уточняет, что после январского заявления Писториуса каких-то серьёзных дискуссий или законодательных инициатив по возвращению всеобщей воинской обязанности в Германии не было. Канцлер страны Олаф Шольц уже высказывался, что призыв в армию ФРГ не нужен.

В то же время ряд экспертов указывало на тот факт, что Бундесвер сейчас находится не в лучшей своей форме. Дело в том, что за последние годы в Германии значительно снизились затраты на оборону, а кроме того мощь немецкой армии подкосили поставки вооружения на Украину. Утверждалось также, что “плачевное состояние” армии ни для кого в Германии не было новостью, однако этим вопросом озаботились только тогда, когда началось военное противостояние между Москвой и Киевом.