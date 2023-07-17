Если зерновая сделка будет остановлена, Европа может начинать вводить новые запреты на импорт зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Брюсселе.

В ситуации, когда зерно не будет доставляться по морю, Украине придется увеличивать объем его транспортировки по суше. Это приведет к переполнению рынков в Европе и снижению закупочных цен, что вряд ли обрадует фермеров. Именно из-за них страны ЕС начнут методично запрещать поставки украинского зерна.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сделка фактически остановлена, так как соглашения по ней не выполняются. Россия уже сообщила Турции, ООН и Украине, что дальше продлевать сделку не намерена, так как ее требования игнорируются.