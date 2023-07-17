Норвежскими учеными была обследована бездна Моллоя в Северном Ледовитом океане при помощи глубоководного дистанционного аппарата. В процессе исследования специалисты обнаружили «нечто особенное». Об этом сообщает издание Science Norway.

Данная экспедиция под названием GoNorth была организована на исследовательском ледокольном полярном судне Kronprins Haakon, которое принадлежит полярному институту Норвегии. Специалистам удалось измерить глубину бездны Моллоя. Показатели составили 5 тысяч 569 метров. Однако ученые утверждают, что, по всей вероятности, бездна может быть намного глубже. По их словам, большая часть дна Моллоя обнажает земную мантию, которая скрыта под земной корой.

В ходе исследования бездны Моллоя на глубине 3500 метров глубоководный аппарат встретил очень редкий род осьминогов Grimpoteuthis. Этот вид осьминогов, по словам экспертов, один единственный способен нырять на огромную глубину. Среди Grimpoteuthis, по всей вероятности, есть подвиды, которые ранее не встречались человеку.