АвтоВАЗ не намерен повышать цены на автомобили в октябре текущего года. В пресс-службе заявили, что информация об этом, распространяющаяся по Сети – это только слухи.

«Полный бред и фантазии», – сообщили на заводе.

Сейчас действуют все цены, которые указаны на официальном сайте автопроизводителя. Так, автомобиль Niva Legend в базовой комплектации обойдется в 829,9 тысячи рублей, Niva Travel стоит 1 миллион 042 тысячи. Lada Granta можно приобрести по цене от 692,3 тыс. руб, а самой дорогой является Lada Vesta NG – 1 миллион 239 тысяч.

Напомним, что в этом году автомобили концерна АвтоВАЗ дорожали уже дважды, причем оба раза примерно на 2 процента.