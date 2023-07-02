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Специалисты по кибербезопасности из Австралии использовали схожую с искусственным интеллектом ChatGPT технологию для создания чат-бота, способного бороться с телефонными мошенниками.

ИИ дополнили технологией клонирования человеческого голоса, благодаря чему чат-бот с названием Apate получил способность вводить мошенников в заблуждение. Он втягивает их в совершенно бессмысленные беседы, отнимая время. При этом разговор может длиться до 40 минут.

Искусственный интеллект обучали на расшифровках общения в социальных сетях, электронных писем и телефонных разговоров, поэтому он свободно поддерживает беседу и корректно отвечает на все вопросы, заданные собеседником.

Разработчики отмечают, что Apate будет отнимать у мошенников время, благодаря чему число их жертв существенно сократится.

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